Sky, Caressa: "Sento cose assurde sull'Inter! Ha fatto praticamente 4 gol al Barça..."

vedi letture

Nel suo intervento ai microfoni di Sky Calcio Club, Fabio Caressa commenta il 3-3 tra il Barcellona e l'Inter, difendendo i nerazzurri dalle critiche piovute ultimamente su Inzaghi, visto che lo Scudetto sembra ormai aver preso la strada di Napoli: "Ho sentito che l’Inter ha giocato male, ho sentito cose incredibili… Assurde. Allora basta: l’Inter ha fatto 3 gol a Barcellona, anzi, 4 praticamente, poi glielo hanno tolto uno. Ma puoi dire che ha giocato male l’Inter a Barcellona?”.

Su Lamine Yamal, grande protagonista dell'andata, ha aggiunto: "Yamal vola ragazzi, non voglio fare paragoni, ma che spettacolo, fa delle cose... Non è marcabile, guardate che azioni pazzesche. Ha preso palla 102 volte in una gara. Ma sapete che io ho la sensazione che Taremi sarà decisivo contro il Barcellona?".