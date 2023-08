Sky, l’esperto di Bundes: “Lindstrom? Un fuoriclasse quando è in giornata e sta bene”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Nicolodi, telecronista Sky Sport esperto di Bundesliga

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Nicolodi, telecronista Sky Sport esperto di Bundesliga: "Lindstrom viene da una stagione che era cominciata in maniera fantastica per lui e l'Eintracht, poi è calato nel finale. Quando sta bene e gli gira nel verso giusto, parliamo di un vero fuoriclasse. Purtroppo nel finale di stagione è un po' scomparso, ma tutto l'Eintracht è venuto meno. Se Lindstrom sarà quello delle grandi giornate, il Napoli ha preso davvero un super giocatore. È più un trequartista che un esterno, ha buon passo e buon tiro dalla distanza. Poi l'abbiamo visto anche fare la seconda punta, ma è aperto a più ruoli.

Ipotesi vice-Zielinski? Non l'ho mai visto in quel ruolo, però Garcia potrebbe vederci qualcosa che noi ancora non vediamo. Il progetto che il Napoli ha in mente con Lindstrom è certamente interessante.

Kim ed il Bayern? Sono messi benissimo in difesa, Kim è entrato alla grande nelle rotazioni di Tuchel. De Ligt sta poco bene, ma Kim non lo sta facendo rimpiangere. Ha sbagliato solo qualche passaggio di troppo, ma niente di preoccupante.

Un centrocampista in Bundes per il Napoli? Difficile trovare qualcuno che possa fare al caso degli azzurri. Uno che ti cambia la vita è Wirtz del Bayer Leverkusen, quando sta bene vede cose che gli umani non vedono. Ma per arrivare a lui ci vogliono cifre fuori da ogni logica...".