Sky, Modugno: "Con la rosa che ha l'Inter doveva vincere lo Scudetto a mani basse"

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “E’ chiaro che da stasera in poi non puoi e non devi sbagliare altro, perché l’Inter potrebbe avere delle giornate un po' così in campionato, con gli impegni di Champions e Coppa Italia sempre alle porte. L’Inter ha un'altra forza ed ha tenuto il Napoli in vita in campionato in maniera quasi sciatta, perchè una squadra che sta dominando in Europa avrebbe dovuto vincere questo campionato con largo anticipo. E invece, anche per meriti azzurri, è lì con l'ansia addosso, i pensieri li hanno anche loro. Se a fine stagione hai vinto tutto, non ci pensi; ma se arrivi secondo, stai lì a dire: forse qualche volta potevo fare di più.

Per quanto riguarda la formazione di questa sera, non dovrebbero esserci ballottaggi. Scelto il sistema e considerando le assenze, i cambi sembrano abbastanza annunciati. Conte non si è nascosto troppo in conferenza, parlando di opportunità per Mazzocchi dietro e Gilmour a centrocampo. Raspadori al posto di Neres? Si sarebbe trattato di una scelta inattesa. Mai mi sarei aspettato un ritorno a tre dopo i punti precedenti, però ora si dovrebbe continuare col tridente offensivo. Neres ha fatto abbastanza bene con il Milan, ha fatto poco a Bologna, ma per caratteristiche è il solo a dare certe soluzioni. L'Empoli potrebbe chiudersi basso e servirà qualcuno in grado di saltare l'uomo”.