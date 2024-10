Sky, Modugno sull’infortunio a Lobotka: “Sono girate tante voci, ma il ginocchio non c’entra”

vedi letture

Oggi alle 19:00 Le Interviste di di @antonio_noto

"Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente serio per Lobotka, ma di un fastidio da gestire, così come l’organico del Napoli che è ampio”.