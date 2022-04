Sky, Tecca: "Napoli con grande maturità e spirito, le milanesi invece se hanno problemi s’inceppano"

"Perché ci sono partite come quella di Bergamo di domenica scorsa che il Napoli ha governato con grande saggezza all’inizio".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport: “In questo finale di campionato si gioca sui nervi, sulla disponibilità dei giocatori e sulla loro condizione fisica. Vedendo le partite dell’ultimo turno, mi pare che il Napoli abbia qualcosina in più sul piano della determinazione e della maturità. Perché ci sono partite come quella di Bergamo di domenica scorsa che il Napoli ha governato con grande saggezza all’inizio. Anche col rischio di accettare di subire la pressione dell’Atalanta ma poi venendo fuori con grande maturità e grande spirito che non vedo nelle due milanesi, che hanno dei problemi e s’inceppano. Soprattutto tenendo presente quello che non ha fatto il Milan contro il Bologna, ma anche quello che ha fatto l’Inter che viene da una vittoria molto prestigiosa ma in una partita molto deludente da entrambe le parti.

Quanto cambia il Napoli con Osimhen? Il nigeriano è un valore aggiunto ed uno dei pochi che sposta le partite, anche superiore a Vlahovic. Però mi sembra che insieme a Osimhen si stanno facendo strada anche delle alternative. La partita di Zanoli di domenica è un esempio che ci dice che il Napoli può contare su alternative validissime. Il saper rimediare anche alle grandi assenze è la forza del Napoli.

Zaniolo? La doppia lesione al crociato l’ha sicuramente condizionato, al rientro in campo la smania di fare l’ha un po’ frenato. E’ un momento in cui deve essere più freddo e sereno per gestire meglio i momenti caldi delle partite. Troppe ammonizioni in questo periodo e poi bisogna anche capire quale sia il suo ruolo.

Quali sono i punti forti del Napoli in questa volata scudetto? La coscienza di squadra matura che ha evidenziato anche domenica scorsa, sono poche le squadre che vanno a Bergamo e controllano la partita anche quando sembrano andare in difficoltà. Grande saldezza difensiva, la grande capacità di Koulibaly di recitare da regista difensivo a tutto tondo anche in ruolo di grande carisma e di trascinatore per i compagni. Ritrovare Osimhen ma anche dare spazio alla vivacità di Mertens, che mi sembra molto motivato e presente. Un elemento, che nonostante l’età e anche l’utilizzo centellinato che per giocatori avanti con gli anni non è il massimo, ha la capacità di entrare e risolvere la partita in pochi minuti. E’ un’altra risorsa che il Napoli può e deve sfruttare in questo finale di campionato.

Insidie della gara contro la Fiorentina? La squadra di Italiano è una squadra strana, tutti si aspettavano dopo la partenza di Vlahovic un cedimento ma la garanzia è il suo allenatore. Hanno scoperto dei giocatori, come Ikoné, che stanno dando abbastanza al gioco viola. E’ una squadra che lascia giocare. Da questo punto di vista il Napoli, con la sagacia che sta dimostrando di avere in queste partite, potrà trovare lo spunto per entrare in una difesa che non mi sembra il punto di forza della squadra viola”.