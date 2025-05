Sofferenza nei 2T? Conte: “Solo una percezione. L’anno scorso si è sofferto davvero!”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto ad una domanda sui cali della squadra nei secondi tempi: "Ci sono stati secondi tempi in cui hai sofferto di più, ma spesso è una percezione.

Se rivedete la partita, è la paura che ci possano pareggiare, ci sono state partite anche con secondi tempi importanti che hanno cambiato la storia della gara come con Juventus, Inter, tante in cui abbiamo gestito bene fino all'ultimo come col Torino, il Lecce. Abbiamo vinto 1-0, ma sono stati comunque annullati due gol, uno per millimetri, fa parte anche di un percorso di crescita di un gruppo di ragazzi che s'è trovato in testa per tantissime giornate. Non siamo partiti con i favori dei pronostici da tutti, siamo partiti per dare fastidio e non lo dimentichiamo mai. Quando soffriamo, ci diventa bella la sofferenza ricordando l'anno scorso dove si è sofferto veramente".