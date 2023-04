Sky, Ugolini: “Tecnicamente Zielinski è il migliore della rosa. Rinnovo? Ho una notizia”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Mi hanno detto che ieri sera a Capodichino il pullman del Napoli ha impiegato un’ora e tre quarti per fare 300 metri.

Zielinski? Come cifra tecnica è il migliore della rosa. E’ un giocatore che fa la differenza e dal quale ti aspetti sempre qualcosa in più. Quando non c’è la sua assenza si fa sentire. Secondo me Zielinski vuole restare a Napoli, credo che la società debba fare di tutto per tenerlo. Con il procuratore si può lavorare, da quello che mi risulta il calciatore è ben disposto a trovare un punto d’intesa sull’accordo”.