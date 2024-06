Iachini: "Chiesa? Non per forza con l'addio di Kvara. Conte saprebbe utilizzarli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Iachini, allenatore:

Accetterebbe la cessione di Kvaratskhelia in funzione dell’acquisto di Chiesa? “Sono due giocatori importanti. Dipende dal perché il georgiano deve andar via. Se non fosse convinto di restare, allora sarebbe giusto cederlo. Trattenerlo senza le giuste motivazioni sarebbe deleterio. Bisognerebbe conoscere la vicenda per potersi esprimere”.

Come li farebbe giocare insieme? “Sono due esterni, capaci di giocare bene in fascia e di interpretare al meglio le situazioni tattiche. Dunque, possono coesistere. D’altronde, Antonio è bravissimo a cucire il modulo più giusto alle proprie squadre. Chiesa sa agire bene da esterno ma anche da seconda punta. Non avrebbero assolutamente problemi sia ad occupare le due fasce che ad essere protagonisti in ruoli diversi. Naturalmente, è da mettere in conto la volontà della Juve di cedere Federico”.