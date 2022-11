Iannicelli: "Ai Mondiali tiferò Argentina, Francia e per la Corea di Kim"

"Una vera a propria catastrofe nazionale che sta privando le nuove generazioni delle emozioni generate dai Mondiali".

Su OptiMagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha detto la sua sui Mondiali di Qatar 2022: " L’Italia per la seconda edizione consecutiva resta a casa. Come in Russia anche in Qatar l’Italia non risponderà all’appello. Una vera a propria catastrofe nazionale che sta privando le nuove generazioni delle emozioni generate dai Mondiali.

Per rendere allora più interessante il Mondiale del Qatar , molti tifosi “adottano” una formazione del cuore per la quale tifare in assenza di quella titolare. Quali sono i criteri che ispireranno questa scelta tra le trentadue protagoniste del Mondiale in Qatar? Parlando di tifo non possiamo stabilire parametri scientifici ma piuttosto emotivi ma non per questo meno attendibili e sinceri. La scelta della squadra da tifare può esser determinata dalla presenza di un calciatore universale che si ammira come ad esempio Cristiano Ronaldo. Si può scegliere di tifare una Nazionale nella quale milita l’atleta della propria squadra del cuore , la Roma con Dybala. Nel caso di Napoli il legame genetico con Diego Armando Maradona spinge ad abbracciare le sorti dell’Argentina. Ma i motivi possono esser anche extracalcistici. Il ricordo di una piacevole vacanza a Copacabana arruola legioni di tifosi al seguito del Brasile. Oppure si può decidere di sostenere una “mina vagante” , una squadra sfavorita dal pronostico che ottiene grandi risultati come la Croazia in Russia. Decisivo anche il colore delle maglie sgargianti della formazioni africane.

Io personalmente tiferò con simpatia l’Argentina, per Maradona ed Osvaldo Soriano, e la Francia perché ammiro il paese e la cultura transalpina. Un battito di cuore anche per Corea del Sud con il samurai Kim.