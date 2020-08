Iannicelli: "Qual è l'utilità di svuotare i ritiri per le nazionali in una stagione che sarà affannosa?"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato delle convocazioni in nazionale che svuotano il ritiro di Castel di Sangro: "ADL aveva ragione sulle date. Avendo rinviato gli Europei, con una stagione così affannosa mi chiedo l'utilità di questa competizione per le nazionali. Il ritiro del Napoli è praticamente finito in quanto ad utilità, i nazionali torneranno nella seconda settimana di settembre, a 10 giorni dall'inizio del campionato, sempre se non slitterà. Ora è complicato per un allenatore che deve assemblare la squadra".