Iezzo: "La colpa del grave errore di Meret è sua, è stato lento a rinviare"

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret? La colpa è sua, non s’è reso conto che stava arrivando Soulè in pressione. Il Frosinone andava a chiudere i passaggi e lui è stato lento nel rinviarla, ed è incappato in un errore grave. Peccato perché il Napoli stava provando a chiudere la partita e invece il goal subito gli ha tagliato le gambe.

Il Napoli non è più quella squadra grintosa e che ha la voglia di andare a rincorrere gli avversari. Do ragione a Calzona, ma se lo zoccolo duro dell’anno scorso non rende allora va cambiato e qualche cambio a inizio gara si può fare”