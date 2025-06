Il bolognese Cucci: "Giù le mani da Ndoye! Napoli, ora vinci la Champions!"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’editorialista Italo Cucci. Di seguito le sue parole: "Golden age per il Napoli? L'importante è che il Napoli vinca la coppa dei campioni. I cicli finiscono con una ruota sola e adesso c’è da vincere la coppa dei campioni. A tutti i piagnoni interisti che si sono lamentati di essere stati umiliati dal PSG in finale, ho risposto che ho visto il Real Madrid di Alfredo venire umiliato dall’Inter. Non sono discorsi, può capitare che affronti un avversario più forte di te e te ne dà di santa ragione. Il calcio internazionale ha dimensioni diverse rispetto a quello nazionale. Il Napoli sta meglio dell’Inter, della Juventus e della Milan. In Europa il Napoli non deve spaventarsi del Barcellona o delle altre squadre come il Manchester City che non sanno più chi erano. Il Napoli può provare a vincere tranquillamente la Champions soprattutto dopo l’arrivo di De Bruyne che è un nome che chiama altri nomi.

Addio di Inzaghi? Stiamo vivendo nel mondo dei cretini. La maggior parte degli italiani cerca di arrivare a fine mese percependo meno di 500 euro di pensione o 3 mila euro di stipendio. Ho fatto i conti e Inzaghi può vivere fino a 125 anni guadagnando 50 milioni all’anno. Perché non deve andarli a prendere questi soldi? L’Inter ci perde con l’addio di Simone Inzaghi e credo che i nerazzurri abbiano fatto di tutto per trattenerlo. Dal gesto di Simone Inzaghi che è una persona serena si capisce che si è rotto qualcosa. Dopo tutto, si vede che ha notato che lo Stadio San Siro sta diventando un inferno dopo gli ultimi fatti recenti e non era così.

Inzaghi è stato sgradito dal primo giorno in cui è arrivato a Milano e solo con fatica è riuscito a farsi ben volere dal popolo nerazzurro vincendo uno scudetto e giocando due finali di Champions League. Quando arrivi fino in fondo, succede che si può perdere. L’Inter poteva rimettersi in corsa tranquillamente, ma siccome a Inzaghi gli è stato dato dell’incompetente e dell’incapace, lui non ha saputo fare altro che andarsene. Quando sento certe cose mi sembra davvero di assistere ad un festival di coglionate che non ho mai sentito in vita mia.

Siamo tornati a riveder le stelle dopo anni in cui non potevamo neanche giocare a briscola, anche se non ci siamo ancora andati fino in fondo. Non ne avete abbastanza per non godervi il Napoli a pieno? Non c’è mai contentezza e qualcuno dice che De Laurentiis è antipatico. Se lui è antipatico, pensa a tua moglie e a tua sorella! Ndoye al Napoli? Giù le mani da Ndoye!".