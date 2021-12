Il designatore Rocchi: "Lavoriamo sulla comunicazione per essere più trasparenti"

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, ha parlato ai microfoni di TMW a margine del Gran Galà del Calcio Adicosp: "Io mio nuovo ruolo è sicuramente molto faticoso, mi sono calato dal primo minuto dando il 100%, non ho un attimo per rifiatare per cui non mi rendo conto ancora quanto sia impegnativo, me ne accorgo alla fine di queste giornate. Nel futuro cosa c'è da migliorare? Dal nostro punto di vista stiamo lavorando sulla comunicazione per cercare di essere più trasparenti e disponibili. Sul campo stiamo facendo un'opera di ringiovanimento totale e profonda, mantenendo l'ossatura degli esperti che ci stanno dando una grossa mano. Siamo soddisfatti dei giovani per come stanno rispondendo".