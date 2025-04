Il doppio ex Asta: "Con Conte non c'è pericolo di sottovalutare il Monza. Politano? Mi rivedo in lui"

"Conoscendo Conte non credo che succederà che il Napoli affronterà in modo superficiale la gara di domani contro il Monza, anche perché nel calcio italiano non c'è niente di semplice". A parlare così è stato il doppio ex di Monza e Napoli, Antonino Asta, interpellato da Radio Marte in vista della sfida di campionato tra le due squadre in programma domani. "Per il Napoli - continua Asta - le ultime sei gare devono essere sei finali. Oltre alla vittoria non ci sono altri risultati per provare la rimonta. In modo realistico gli azzurri hanno ancora la possibilità di colmare il distacco dall'Inter perché sei partite sono ancora tante. Ovviamente se l'Inter le vince tutte non ci saranno più opportunità.

Credo che il campionato sarà avvincente e bello sino all'ultima giornata con questo duello Inter e Napoli. Politano ricorda me nelle ultime caratteristiche, mi assomiglia adesso. Il primo Politano era molto dedito alla fase offensiva e un po' indolente in quella difensiva. Ora è un calciatore completo e il merito della miglior difesa del Napoli è legato anche alla bravura di Politano e degli altri azzurri nel sacrificarsi nella fase difensiva".