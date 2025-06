Tuttojuve, Pavan: “Le voci su un ritorno di Conte alla Juve non erano infondate!”

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha commentato sul portale bianconero le recenti dichiarazioni di Antonio Conte in merito alle voci che lo accostavano alla Juventus: “Non sono d’accordo con Antonio Conte quando dice che le voci su un suo possibile ritorno alla Juventus fossero completamente infondate. Se davvero non ci fosse stato nulla, qualcuno dovrebbe spiegare perché negli ultimi mesi Conte ha dato l’impressione di voler lasciare Napoli.

In quasi tutte le conferenze stampa ha parlato in modo critico, se non apertamente negativo, della situazione. Probabilmente c’è stato un fraintendimento. Nessuno mette in dubbio quanto Conte abbia dato alla Juventus da giocatore e da allenatore, né il suo attaccamento alla maglia. Tuttavia, il suo atteggiamento recente è sembrato a molti tifosi come un allontanamento, se non un vero e proprio voltare le spalle al mondo bianconero“.