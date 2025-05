Sosa: "Mi aspetto un Napoli aggressivo, Conte in settimana ha gestito emozioni e spogliatoio"

L’ex azzurro Roberto ‘Pampa’ Sosa, su Tele A nel corso di ‘A Tutto Napoli’, ha parlato dei temi del giorno in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono convinto che Conte in questa settimana sia stato fondamentale nella gestione non degli allenamenti, ma delle emozioni e del momento di parlare nello spogliatoio. Innanzitutto mi auguro di non vedere il Napoli timoroso, ma non possiamo dimenticarci che dall’altra parte c’è il Parma, che dal punto di vista emozionale è alla stessa altezza del Napoli.

Poi la qualità e il gioco del Napoli sono superiori, ma nelle emozioni e in quello che ti giochi quando scendi in campo sono uguali. Prima di iniziare la partita, quando sono nel sottopassaggio, quello che sentono i 22 in campo è uguale. Giocare in contemporanea con l’Inter? Se la Lazio fa un gol sarà un boato dei tifosi del Parma, così come a San Siro se fa un gol in Parma. Mi capitò questo con il Gimnasia, i tifosi avversari gridavano il gol quando non c’era e noi lo scoprivamo dalla panchina. I tifosi giocano un ruolo fondamentale. Anche i tifosi del Parma urleranno se ci sarà un gol dell’Inter, per mettere pressione al Napoli. Io non mi aspetto un Napoli che giochi a calcio domenica sera, mi aspetto le palle lunghe e va bene così. Però mi aspetto un Napoli aggressivo a giocarsi la seconda palla”.