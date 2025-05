Milanese: "Napoli-Genoa? Dopo il 2-1 si è arretrato invece di cercare il 3° gol..."

L'ex calciatore di Napoli e Parma, Mauro Milanese, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il punto di vantaggio del Napoli a due gare dalla fine è tanta roba, non dico che l'Inter sia distratta dalla Champions League, credo che gli azzurri siano favoriti. Perché Rafa Marin non gioca mai? Non lo so, a me Olivera piace più sulla fascia, non da centrale, il mister ha valutato così ma chi meglio di Conte può valutare i suoi?

Spinazzola? Grande stagione, all'inizio era forse un po' in difficoltà ma poi ha saputo farsi valere. Il pari con il Genoa? Non saprei dire perché il Napoli sia un po' arretrato dopo il vantaggio, forse c'è stato un atteggiamento un po' prudente, secondo me poteva andare a cercare il terzo gol invece di proteggersi, ma è successo già altre volte con esito positivo. Lotta Champions? Molto incerta, ci sono quattro squadre per il quarto posto, abbiamo un campionato bellissimo ed equilibrato, forse per esperienza la Juve ha qualche margine in più ma anche i bianconeri in questa stagione hanno avuto risultati molto altalenanti".