Il doppio ex Dossena: “Uscire senza sconfitta da Anfield aumenterebbe l'autostima del Napoli”

TuttoNapoli.net

Andrea Dossena, ex esterno mancino sia del Napoli che del Liverpool, ha parlato della partita e non solo ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli oggi è una macchina perfetta e ha grandi possibilità di vincere. Certo, il campionato è molto lungo e abbiamo il precedente della Lazio che prima del Covid correva e dopo non si è più ritrovata. Sarà una lunga battaglia e si deciderà, come al solito, a marzo-aprile. Il Mondiale potrà togliere energie, magari però le toglierà di più alle antagoniste del Napoli.

La gara con il Liverpool? E' molto difficile capire il momento dei Reds, che sono pur sempre vicecampioni d'Europa ed hanno una squadra molto forte. I risultati non sono all'altezza, con il gioco, la spensieratezza, l'intensità e l'entusiasmo il Napoli può di nuovo batterli. Spalletti dirà ai suoi di scendere in campo per divertirsi e fare quello che sanno fare. Uscire senza sconfitta aumenterebbe ancora l'autostima. Mario Rui? Sta facendo benissimo e merita solo elogi. E' stato in passato criticato eccessivamente, ora è puntuale nell'appoggio e sfrutta al meglio una tecnica che ha sempre avuto".