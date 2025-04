Il doppio ex Dzemaili: “Napoli, devi credere allo scudetto! Italiano? Ha superato Motta”

vedi letture

Doppio incrocio domani al "Dall'Ara". La lotta scudetto si interseca con quella per la qualificazione alla prossima Champions League. Le ambizioni del Bologna con la voglia del Napoli di rimanere in corsa per il titolo provando ad approfittare dello scivolone al "Tardini" di Parma dell'Inter di Simone Inzaghi. Una gara da tripla con i rossoblù che stanno facendo un grande campionato al pari dei partenopei che, qualora dovessero portare a casa l'intera posta in palio sarebbero a -1 dei nerazzurri. E proprio sulla sfida che si giocherà domani sera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato il doppio ex Blerim Dzemaili:

"Per la corsa Champions spero con tutto il mio cuore il Bologna - ha commentato -. Mi piace l’atteggiamento della squadra, la qualità. Italiano è arrivato con una umiltà incredibile, merita i complimenti. Sta giocando un calcio più verticale. Ha valorizzato ancora di più i giocatori forti. E sta facendo meglio di Thiago Motta, lo ha superato. Il Napoli ha un allenatore da scudetto: Conte è uno consapevole delle sue qualità. Non ha l’organico dell’Inter, è vero. Ma una volta che sei lì ci devi credere. Il Napoli sta facendo un campionato super. Conte è stato bravo a dare la sua impronta".