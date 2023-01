Il doppio ex Ferrara in disaccordo con Allegri: "E' la Juve che ha più necessità di far bene"

Così l'ex difensore Ciro Ferrara, a margine della presentazione della collezione Panini 2022/2023 presso la sede della Lega Serie A

"Napoli e Juventus sono le squadre in cui ho militato e che mio hanno dato tantissimo. Quella di domani è una partita molto sentita da entrambe le parti, chiaro che siamo in un momento del campionato che potrebbe essere molto importante e decisivo". Così l'ex difensore Ciro Ferrara, a margine della presentazione della collezione Panini 2022/2023 presso la sede della Lega Serie A: "Non mi chiedete la favorita, ci arrivano entrambe in un buon momento. Si vedrà una bella partita, ogni squadra ha le proprie caratteristiche che cercherà di sfruttare".