Il dubbio di Orsi: "Llorente alternativa? Se segna sempre come lo togli..."

Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Il Bello del Calcio: "Il Napoli ha sempre fatto gol belli, di manovra, spettacolari. Adesso in più ha il gol sporco. Llorente ha fatto due gol su palle vaganti in area. Al di là della statura fisica e della possibilità di mettere la palla alta, lo spagnolo ha il fiuto del gol che gli altri non si aspettano. E' un'arma in più per Ancelotti. Non so se resterà solo un'alternativa, se questo comincia a segnare tutte le domeniche lo togli?".