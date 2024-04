Il giornalista che ha intervistato Giuntoli: "Non penso abbia detto la verità su Manna"

Gianni Balzarini, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianni Balzarini, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Le parole di Giuntoli su Manna? Non credo mi abbia detto la verità definendo la notizia di Manna al Napoli come solo un’indiscrezione. Manna ha l’occhio giusto visti i calciatori usciti dalla Next Gen, in tanti si avvieranno ad una bella carriera. E’ uno che sa fare il suo mestiere, ma adesso si troverà ad affrontare una realtà diversa, dovrà gestire la prima squadra in una piazza esigente e per lui è un’evoluzione naturale. Avrà bisogno di spiccare il volo da solo".