Il laziale Gregucci: "Il Napoli si gioca tanto, c'è un giocatore che metterei dal 1'"

Angelo Gregucci, ex calciatore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha parlato del big match di domani tra Lazio e Napoli: "Dobbiamo fidarci delle sensazioni di Baroni in questa settimana. Io col Napoli partirei con Pedro sotto punta, poi bisogna vedere che scelte farà Conte dall’altra sponda. Al netto delle soluzioni tattiche che verranno adottate, ciò che mi preoccupa maggiormente sono quelle palle che il Napoli mette dentro dagli esterni. Hanno giocatori bravissimi nell’inserimento, su tutti McTomminay e Anguissa, che possono far male anche di testa. Dovrà essere brava la Lazio nei ripiegamenti e nelle scalate, con il sacrificio di Isaksen e con gli aiuti di Zaccagni. Difficile prevedere chi porterà prima l’aggressione, il Napoli si gioca tanto".

