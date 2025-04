Il Mattino, De Luca: “Il nemico del Napoli è se stesso, ma se la può giocare fino alla fine"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista de Il Mattino Francesco De Luca: “Il Napoli ha dato segnali di inaffidabilità che vanno immediatamente corretti. La squadra deve cominciare a dare continuità nei 90 minuti.

Empoli e Monza? Diffido sempre dal guardare i nomi delle avversarie. L’esperienza ci dice che bisogna avere sempre la massima attenzione. Non penso al rischio di trappole, ma è vero che il Napoli ha fatto male in trasferte di certo non impossibili come Como e Venezia, e con quel famoso contropiede nel finale poteva arrivare anche la clamorosa sconfitta. Chi può far male al Napoli è soltanto il Napoli. Quelle di Buongiorno, Di Lorenzo e Anguissa sono assenze pesanti, ma ora solo questa squadra può rovinarsi con le proprie mani. Purtroppo c’è questo black out e si soffre, con un interruttore che si spegne. Ma va detto che anche l’Inter non se la passa bene. Il Napoli è, però, una squadra che non segna come i nerazzurri, ma sono convinto che se la possa giocare fino alla fine, sempre che l’Inter lasci qualcosa per strada. Non so se il Cagliari farà la stessa cosa del Parma, ma è un avversario che certamente non sottovaluterei”.