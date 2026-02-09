Vergara, l'ex tecnico in Primavera: "Già ci faceva vedere queste giocate"

Nicolò Frustalupi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Radio Goal’: “Mi fa molto piacere per Vergara, in Primavera già ci faceva vedere queste giocate. Ha fatto un percorso giusto passando per Serie C e B, meritandosi poi sul campo la Serie A.

Giocare ed essere titolari in questo Napoli è difficile, così come lo sarebbe per Inter e Juve. Investendo qualcosa in più, perché Napoli ha un bacino enorme e spesso nella Primavera affrontavi squadre piene di napoletani ed è un peccato. Poi c’è la questione delle strutture, che sono fondamentali per trattenere e far crescere i ragazzi”.