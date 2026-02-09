Conte, il vice storico: "Beukema sfiduciato? Alcune parole servono anche da sprone"

Angelo Alessio, allenatore ed ex collaboratore tecnico di Conte, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Le aspettative sul Napoli da inizio campionato erano e sono tantissime: una rosa che è partita bene e poi sono arrivati gli infortuni. Se c’è da imputare qualcosa a Conte credo sia il mancato passaggio del turno in Champions League: bastava un niente per ottenere il passaggio del turno. Poi è chiaro che non avendo a disposizione tanti giocatori, diventa difficile. Le pressioni arrivano: quando il giocatore non riposa bene, passa dal club alla Nazionale, ha impegni continui, l’incidenza degli infortuni aumenta naturalmente. Quello che è accaduto al Napoli rappresenta però un unicum per gravità degli infortuni. Escludo che gli allenamenti siano stati troppo duri.

Buongiorno in crisi, Beukema sfiduciato per le parole dell’allenatore? A volte alcune dichiarazioni servono anche da sprone. Alcuni giocatori arrivati a Napoli sono anche costati tanto ma non hanno esperienza a grandi livelli. Vivere le pressioni di un club come il Napoli è diverso. Errori così macroscopici e strani per un giocatore come Buongiorno che non ne ha mai fatti credo siano lo specchio di questa “inesperienza”. Il ragazzo è andato in crisi dal calcio di rigore col Copenaghen, che credo abbia lasciato il segno nel ragazzo. La sostituzione di Buongiorno parla chiaro: in questo momento è rischioso schierarlo ma deve superare questo momento. Probabilmente col Como lo lascerà fuori potendo schierare qualcun altro. Conte si aspetta un riscatto da parte di Buongiorno ma anche da parte di chi magari vede meno il campo e sarà della partita con il Como.

Giovane e Alisson? Non sarà semplice conquistare spazio: guardiamo Vergara che era ai margini della squadra pur avendone Antonio parlato sempre bene. Ovvio che con giocatori davanti come Politano, Neres o Lang toglieva spazio all’impiego di Vergara. I due brasiliani saranno schierati quando necessario: sono giovani di prospettiva e non è semplice per loro trovare minutaggio se non in casi di necessità. Chiunque scenderà in campo, darà il massimo anche a partita in corso”.