Stramaccioni: "Genoa-Napoli partita chiave. Buongiorno? Meno a suo agio da centrale"

Andrea Stramaccioni, allenatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Radio Goal’: “Polemiche arbitrali? Momento storico chiave per il calcio italiano, questa è la base per definire i momenti futuri ed uscire dalle difficoltà. Il VAR ha sistemato tante cose ed ora giocare senza è impossibile. Quello che non va bene sono le interpretazioni”.

Su Genoa-Napoli: “L’ho definita una partita chiave per il tipo di successo raccolto da Napoli. Gli azzurri mi sono piaciuti, in un ambiente come Marassi era complicato. La squadra di Conte è rimasta lì al netto delle difficoltà, con un Lobotka grande direttore d’orchestra. Con McTominay è una coppia devastante, quando è passato in coppia con Elmas ho visto entrambi abbassarsi senza che nessuno si gettasse nello spazio. Ora il Napoli ha due partite chiave, contro squadre dinamiche e aggressive, la speranza è che McTominay ci sia perché per gli azzurri è fondamentale.

Dispiace tanto per gli errori di Buongiorno, lo conosco dalle giovanili nel Torino ed è un ragazzo per bene. Sul primo errore non vede Vitinha, ma sul secondo la disattenzione è grave. Per me è meno a suo agio da centrale, rende di più come braccetto a sinistra”.