Sky, Compagnoni: "Rigore su Vergara da regolamento. Buongiorno? Ecco la cosa più saggia da fare"

vedi letture

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “L’episodio su Vergara da regolamento è da rigore, stop. Non capisco tutte queste disquisizioni: il regolamento dice che è rigore, le polemiche lasciano il tempo che trovano: se cambierà il regolamento se ne riparlerà. La vittoria col Genoa è importantissima non solo per la zona Champions ma proprio per il prosieguo della stagione del Napoli. Un pareggio o una sconfitta avrebbe alimentato malumori importanti in Conte e nella rosa. La partita di Marassi potrebbe avere conseguenze positive importanti per il Napoli. Hojlund è determinante anche quando non fa gol: il lavoro che fa per la squadra si fa sentire e lo rende determinante sempre. Migliorerà anche nel battere i rigori, così come è migliorato nel modo di giocare.

La cosa più saggia al momento è metterlo un po’ in panchina. Al momento ha perso certezze, è un calciatore attualmente impresentabile. Credo sia un fatto mentale: è un grande difensore, ma accomodarsi in panchina oggi può fargli solo bene. Il Napoli deve ritrovarlo al più presto, per questo però gli serve serenità. Poi c’è un altro piccolo caso, che è Beukema e che ora potrebbe essere rilanciato, sia lui che Olivera che con l’Uruguay gioca spesso in quella posizione. Il Como è una bella squadra, con un bel progetto. Non sarà facile per il Napoli che deve portare a casa questa partita per non perdere la Coppa Italia. Partita con la Roma è importantissima: sono cinque squadre per quattro posti. Si tratta di uno scontro diretto importantissimo: se il Napoli lo vince mette una bella ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions. Ora gli azzurri devono cercare di limitare i danni, quando torneranno tutti gli indisponibili sarà un altro Napoli”.