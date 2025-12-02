Il paragone di Forte: “Catania come Napoli, c’è lo stesso amore per la maglia”

L'attaccante del Catania, Francesco Forte, autore di 6 gol tutti coincidenti con vittorie rossazzurre, si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano La Sicilia nel corso della quale ha parlato anche della sua avventura a Catania: "So quanto ho lavorato per arrivare al Catania in forma e quanta fatica ho fatto per conquistarmi ogni mattoncino da aggiungere al puzzle del gruppo. Con grande umiltà continuo a ragionare per progredire giorno dopo giorno. Catania è un punto di partenza, ma anche di arrivo. Devo conquistare la fiducia della dirigenza, del tecnico e della gente. Vorrei continuare a lungo con questa maglia perché Catania è un mondo a parte al di là della categoria. Questa rappresenta un’opportunità importante senza precedenti, credo veramente possa essere una svolta".

Il paragone con Napoli è inevitabile: "A Catania c’è un amore per la maglia che faccio fatica a trovare altrove. Amore che deve essere ricambiato. L’unico paragone che posso fare è Napoli. Catania come Napoli".