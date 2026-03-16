Sky, Compagnoni: "Il Napoli ha un altro passo rispetto alle altre, ma Scudetto..."

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Compagnoni: "L'Inter ha già vinto il campionato, otto punti sono tanti. De Bruyne può giocare titolare col Cagliari, Anguissa ancora lontano dalla forma"

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per parlare dei temi principali sul Napoli e sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Milan aveva una grandissima occasione e l’ha sciupata, adesso senza attaccante non può recuperare il divario dall’Inter, che per me ha già vinto il campionato. Si apre piuttosto la corsa al secondo posto. L’Inter ha sicuramente un calendario impegnativo nelle prossime due settimane e non è in ottimo stato di forma. Il Napoli ha un altro passo rispetto a Juve, Como, Milan, Roma ma il divario dai nerazzurri è veramente troppo ed al momento non sembra assolutamente annullabile.

La sconfitta nel derby, prima ancora l’eliminazione dalla Champions: l’Inter sta vivendo il suo primo momento critico della stagione, ma otto punti sono tanti, forse troppi. Certo, solo l’Inter può perdere questo scudetto. Chivu può contare su una dirigenza forte, con Marotta che fa da parafulmine. E’ vero che non ha molta esperienza a questi livelli da allenatore, ma il vantaggio accumulato è davvero enorme. Poi per carità la storia del calcio italiano insegna che a due mesi dalla fine del campionato ci sono stati dei ribaltoni inimmaginabili. Al momento è inimmaginabile, il che non significa impossibile. De Bruyne ha fatto bene a farsi operare, è in splendida forma e credo possa giocare titolare a partire dal match col Cagliari. Anguissa, invece, l’ho visto un po’ sulle gambe, molto lontano dalla sua condizione ottimale, ed è anche normale, vista la complessità dell’infortunio rimediato in Nazionale e i successivi problemi alla schiena".