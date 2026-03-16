Peppe Iodice snobba Mammucari: "Non voglio parlarne. Dico solo una cosa su Mara..."

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Peppe Iodice risponde con classe al caso Mammucari a Domenica In: glissa sulla provocazione e ringrazia Mara Venier per l'affetto dimostrato

Il comico napoletano Peppe Iodice snobba con eleganza la provocazione di Teo Mammucari a Domenica In: "A me sembra strano che io parli di questa cosa in questo momento, perché sta per nascere mio figlio tra tre giorni… è come se io salissi su alla clinica e parlassi di quello che è successo giù con il parcheggiatore. Cioè, non può essere. Io non voglio parlarne, voglio essere concentrato sul film e basta. Però vorrei ringraziare pubblicamente Mara (Venier, ndr) che con me è stata affettuosissima, aveva preparato una cosa bellissima per me. E questo mi rimane. Mara ha per me una affetto che è ricambiatissimo, e questo mi rimane della puntata di ieri”, le sue parole alla Radiazza su Radio Marte.

Cosa è successo a Domenica In con Teo Mammucari:

Durante la puntata del 15 marzo, Peppe Iodice era stato invitato in studio per presentare il suo primo film, Mi batte il corazon, in uscita nelle sale il 19 marzo. L’intervento, però, è stato bruscamente interrotto da Teo Mammucari, che si è presentato con un'ironia di dubbio gusto. Ancora prima che l’intervista entrasse nel vivo, Mammucari ha preso la parola rivolgendosi direttamente a Mara Venier, liquidando il film con giudizi molto duri. «Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via. Ho visto il film: è imbarazzante, non fa ridere», ha detto in studio. Poi ha insistito: «Tre minuti e poi caccialo via. Dai Mara, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti». L’uscita ha lasciato Peppe Iodice visibilmente spiazzato. Il comico napoletano, colto di sorpresa dalle parole del collega, ha reagito incredulo chiedendo: «Ma stai scherzando?».