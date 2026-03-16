Di Gennaro: "Rimonta Scudetto non impossibile", e dà le percentuali

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L'ex calciatore analizza il Napoli: rimonta scudetto difficile ma non impossibile, De Bruyne in gran forma e Gilmour sempre più prezioso in mediana

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv, è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale per parlare dei temi attuali sugli azzurri: "Gilmour si è integrato bene, Lobotka è unico. Ma Billy sta dettando i tempi come vuole Conte, poi con De Bruyne fa queste imbucate centrali. C'è stata diversità nel secondo tempo contro il Lecce, è un giocatore utilissimo. Non è strutturato, ma ha tecnica. E in Italia purtroppo si guarda sempre e solo il fisico".

Il Napoli sta concedendo troppi gol:

"Conte è maniacale in tutte le situazioni, anche sulle palle inattive. Manca Rrahmani, Buongiorno non è lo stesso dell'anno scorso, Di Lorenzo manca per infortunio".

L'Inter ha pareggiato, il Napoli ora è a -8: è possibile la rimonta Scudetto?

"L'Inter un minimo di momento negativo ce l'ha. Ovvio che per rimontare non puoi sbagliare nulla. Per una possibile rimonta, darei il Milan al 70% e il Napoli al 30%. Al momento gli azzurri sono in condizione buona e stanno recuperando giocatori importanti. KDB sta meglio di quando è arrivato a luglio. Ha tanto talento. E anche Lukaku a mezzo servizio fa la differenza. Cosa penserà ora lo spogliatoio azzurro? Nello spogliatoio si penserà al fatto che ci sono solo 3 partite di distacco tra Inter e Napoli".

Anguissa è apparso in grande apprensione nel primo tempo contro il Lecce:

"L'ho visto in difficoltà. Conte sul ritorno ad un centrocampo a quattro ha risposto che difficilmente lo potrà riutilizzare senza Di Lorenzo, perché avrebbe solo Mazzocchi come terzino destro di una difesa a quattro. Alisson è un giocatore che sta facendo molto bene, si è fatto trovare pronto come Vergara. E Vergara è migliorato tantissimo, è stato fondamentale. Il migliore in campo? Ho visto bene Spinazzola, ma anche Gilmour. Ho visto anche un De Bruyne in grande spolvero. Questo può essere di fondamentale importanza. Lo snodo di quest'anno è stato l'arrivo di Hojlund e l'infortunio di Lukaku prima della fine del mercato"