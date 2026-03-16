Giordano: "Conte aveva terreno seminato! Prima di lui Napoli spesso 2° e sempre in Europa"

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Giordano a Canale 8: Conte ha trovato un Napoli già costruito, con 10 campioni di Italia e anni di lavoro alle spalle. Il terreno era già stato seminato

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano: "Di Conte discuto tutto quello che non è accaduto. Il 30esimo posto in Champions League è un affronto, la scelta sul mercato di giocatori per 250 milioni e poi sono stati bocciati. Con Conte ci saranno argomenti seri da affrontare. Qui hanno vinto comunque Spalletti con una squadra sfasciata dalle cessioni di Mertens, Insigne, Koulibaly - Ospina e Fabian Ruiz li hai aggiunti tu -. Il mio pupillo (Kvaratskhelia, ndr) quando è arrivato non era il mio pupillo, non lo conosceva nessuno, lo ha fatto diventare il pupillo di tutti un allenatore che obbiettivamente è bravo. Qui quando è arrivato Conte avevi 10 giocatori che hanno vinto lo Scudetto.

Prima di lui, nei 14 anni che avevano preceduto questo calcio senza Conte, il Napoli è arrivato quattro-cinque volte secondo, ha vinto tre Coppa Italia, ha vinto delle Supercoppa, è stato in Europa sempre... è arrivato ai quarti di finale di Europa League, è arrivato agli ottavi di Champions e al quarto di finale di Champions. Io non dimentico niente, qui questo terreno era già stato seminato, era arato, non era un terreno arido. E gli investimenti più massicci dell'era De Laurentiis sono quelli degli ultimi due anni".