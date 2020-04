Il prep. atletico Albarella: "Calcio d'estate, non è un problema. Si gioca in situazioni più difficili"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il protocollo non è ancora stilato, quelle della FIGC sono delle linee guida. Ho l'impressione che bisognerà verificare con chi dovrà attuare queste linee guida studiate dagli scenziati per calciatori e staff. La programmazione dovrà essere fatta con buonsenso. Premettiamo che il mondo del calcio, essendo un'azienda, ha l'obbligo di tutelare gli aspetti economici. Ma ora non bisogna cadere nell'errore della fretta. Bisogna trovare i tempi giusti. A livello metodologico non sarà un problema a livello assoluto fare competizioni in periodi estivi. Ho assistito a partite in ambienti davvero difficili come Giappone e Cina, con tassi di umidità altissimi, e si può giocare, potenzialmente non è un problema di date, ma di creare tutti i presupposti per lavorare in sicurezza".