Il pronostico di Pazienza: “Napoli-Milan finisce 1-0”

"Lobotka è cresciuto tanto, ma penso che Anguissa si sposi ancora meglio con Fabian".

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex centrocampista di Juventus e Napoli, Michele Pazienza.

Sulle differenze del Napoli di oggi con quello in cui giocava Pazienza

"La nostra squadra aveva bisogno di correre di più rispetto a quella di oggi, doveva sopperire ai limiti tecnici che avevamo in quel periodo. Avendo qualità inferiori bisognava dare qualcosa in più per ottenere i risultati, e li abbiamo raggiunti. Questa è la differenza principale. Oggi gli azzurri stanno facendo un campionato strepitoso, al di sopra delle aspettative. Per arrivare fino in fondo c'è bisogno di qualcosa in più. Serve raschiare il fondo fino a trovare le ultime forze per fare il più possibile e tagliare il traguardo alla fine".

Sulle scelte in mediana del Napoli: che coppia sceglierebbe Pazienza

"Sceglierei Fabian Ruiz e Anguissa davanti alla difesa. Danno equilibrio ed i giusti tempi alla squadra. Lobotka è cresciuto tanto, ma penso che Anguissa si sposi ancora meglio con Fabian".

Su Napoli-Milan: che partita si aspetta Pazienza

"La fase offensiva del Napoli è già ben fatta e assortita. Sarà una partita dove regnerà l'equilibrio. Il Napoli per portarla a casa dovrà stare in partita fino alla fine".

Sulla sfida Insigne-Calabria e Leao-Di Lorenzo: quale sarà decisiva?

"Faccio fatica a dare un'analisi mettendo a confronto i singoli. Il gioco è di squadra e va valutato nel complesso, nell'atteggiamento del gruppo".

Su Napoli-Milan: il pronostico di Pazienza

"Dico 1-0 per il Napoli".