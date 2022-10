Il retroscena dell'agente Durante: "Fu Gattuso il primo a parlarmi di Kvaratskhelia"

Il procuratore sportivo Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il procuratore sportivo Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli: “Di Kvaratskhelia in Brasile si inizia a parlare adesso, del colpo del Napoli e delle sue prove. Ma i brasiliani, prima di esaltare i giocatori fantasiosi e tecnici, perché in quei ruoli hanno avuto dei fuoriclasse assoluti, prendono tempo. Però iniziano a parlarne in modo positivo.

Il primo a parlarmi di Kvara è stato Gattuso e quando l'ho visto ho preso atto del fatto che era bravo. Ma prima di portarlo in qualche squadra ci pensi perché hai paura di sbagliare. Io per esempio ho proposto Luis Diaz (l’attaccante esterno colombiano ora al Liverpool, ndr) all’Inter ma anche al Napoli che non lo ha preso. Non ha nulla da invidiare a Kvara. Se tu proponi un calciatore che già gioca in Olanda, in Spagna o in Europa rischi meno. Quando proponi un calciatore che gioca in un campionato di 3° o 4° livello per portarlo in Italia è difficile che la trattativa vada a buon fine. Bravi Maurizio Micheli e Cristiano Giuntoli sul georgiano. Il ds azzurro è un grande appassionato di calcio ed ha grande coraggio nelle scelte”