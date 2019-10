Il Roma, Scotto: "ADL pensa a contratto di 6 mesi a 2,5 mln per Ibra, idea stuzzica Raiola"

Giovanni Scotto, firma de ‘Il Roma’, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sulla possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic in maglia Napoli: “Se De Laurentiis considera vecchio Mertens a 33 anni, ci chiediamo perché va a cercare uno che ne ha 38. Vorrei dare un minimo di logica a questo ragionamento, la mia ipotesi è che il patron non si spingerà oltre i 6 mesi di contratto, una sorta di periodo di prova per constatare anche le condizioni del calciatore. Dopo tre anni in America vorrebbe mettere Ibrahimovic alla prova. Dal canto suo, il calciatore chiede un contratto da 18 mesi, perché si sente completamente integro. De Laurentiis potrebbe offrire per 6 mesi la cifra di 2,5 mln e questa offerta non sarebbe da scartare secondo Raiola".