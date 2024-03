Impallomeni: "Acerbi? Se colpevole, non è escluso che l'Inter voglia l'addio"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Caso Acerbi, giornata di interrogatori. Quanto può incidere sul futuro del difensore all'Inter?

"Qualora dovessero essere riconosciute le sue responsabilità, l'Inter dovrà prendere una direzione e non si può escludere l'addio".

Come valuta il primo test negli USA della Nazionale?

"Era un'Italia sperimentale, poco indicativo ma per scoprire più che altro le cose da fare o meno. La prestazione non è stata di livello nel primo tempo, ha fatto tutto bene dopo il nuovo vantaggio, con Retegui unica vera nota positiva. Male Chiesa, che non è in un momento positivo in generale. Buongiorno non mi è piaciuto, neanche Bonaventura, ma Spalletti tornato a 4 ha rimesso le cose a posto. Un buon test contro una squadra fastidiosa".