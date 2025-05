Sacchi: "Conte porta tanti punti in più, spero che decida di restare al Napoli"

"Conte porta in genere almeno dieci punti? Di preciso non lo so. Ma sono tantissimi. E’ un valore aggiunto come pochi. E di sicuro la classifica degli azzurri è merito suo". Arrigo Sacchi parla del Napoli e di mister Antonio Conte ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino: "Vincere con il Cagliari sarà il tocco magico del suo cammino. Poi spero che decida di restare ancora nel Napoli, ma quello che conta è che qualsiasi decisione prenda, non gli faccia poi venire dei rimpianti nel futuro".

La classifica fa sospirare: se vinci, ma non è facile perché vincere non lo è mai, non devi aspettare di conoscere il risultato dell’Inter che gioca a Como e con Fabregas non è semplice. E’ una finale, è una vigilia da grandi emozioni, consapevoli che poi non sono vie di fuga, altri paracaduti. Domani si decide ogni cosa. Ed è bello così: non sempre la vita dà un’altra possibilità. Il calcio, come dico sempre a mia moglie che ne sa poco di pallone, è proprio lo specchio della vita. Lavori tutta una stagione, notte e giorno per arrivarti a giocare una partita del genere".