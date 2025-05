Il doppio ex Bianchi: "Scudetto al Napoli e Champions all'Inter? Sarebbe bellissimo"

Ottavio Bianchi, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, ha commentato così la lotta scudetto in chiave Inter: "Diciamo che domenica avevano solo un risultato, hanno bucato la gomma e ora è una situazione difficile, visto che dovranno preparare anche la finale di Champions".

L'ex allenatore nerazzurro ha poi analizzato il fatto se Lautaro e compagni dovessero perdere a Monaco di Baviera: "Come una senza titoli. Sei arrivato alla volata finale, ma qualcuno di più fresco ti ha battuto. Fa parte dello sport, che è spietato, quello che hai fatto prima non conta nulla. Inzaghi? Ha fatto molto bene in questi anni. Se vince la Champions sarebbe una stagione molto positiva. Se perdesse, che le devo dire? Che nello sport contano solo i risultati".

Infine Bianchi commenta uno scenario che per lui, doppio ex, sarebbe l'ideale. Scudetto al Napoli e Champions League all'Inter: "Sarebbe bellissimo. Me lo auguro"