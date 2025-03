Podcast Impallomeni: "Inzaghi bravo e fortunato. Il Napoli l'ha fermato Radu"

Nel corso di TMW Radio il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della corsa al titolo in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'Inter avrà un ciclo importante ora, molto difficile. Inzaghi è bravo e fortunato, si sta riprendendo quello che il primo anno ha perso. Radu ha fermato il Napoli, ho pensato 'Vuoi vedere' che ha lanciato l'Inter stavolta per il titolo?".

