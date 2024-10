Podcast Impallomeni: "Se l'Inter risponde al Napoli con questo calendario, potrà gestire la situazione"

vedi letture

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Tuchel nuovo ct dell'Inghilterra:

"Credo sia il terzo straniero, i tifosi inglesi avrebbero fatto volentieri un'eccezione per Guardiola, ma loro vogliono un inglese".

Roma, ha parlato Juric. Che pensa della sua intervista?

"Mi ha colpito il fatto che non si sente un precario, è la sua grande opportunità. E' convinto di avere una buona squadra ma deve dimostrarlo. Belle le parole per Pisilli e Pellegrini, ma anche di aggiustare Dybala. L'impresa è questa qui. La realtà è che non segna nessuno tranne Dovbyk. Serve alzare l'asticella e deve farlo con l'Inter. Ti devi presentare e battere l'Inter, se tu vuoi legittimare le parole dell'allenatore. Lui magari vede cose che non vediamo, quindi dobbiamo dargli fiducia. Sono in attesa di capire se è solo ottimismo, se sono previsioni, visioni".

Darebbe più spazio a Soulé?

"E' il tempo di aspettare che qualcuno si sblocchi. Da lui a Pellegrini, da Baldanzi a Dybala. Dovbyk c'è, il resto è tutto ancora molto bloccato. Non metterei solo la croce addosso a Pellegrini, mancano i gol di tutti, tranne di Dovbyk".

Milan, fiducia a Fonseca. Che ne pensa?

"Non capisco questa contraddizione continua. C'è un problema di gestione, non credo sia rispettato Fonseca. E' una situazione in cui mi pare ci si sia un gruppo allegro, con giocatori che facciano il bello e cattivo tempo. Fonseca è un tecnico di valore, a volte si intestardisce su alcune cose per carattere. La chiave non è il gioco ma il rispetto nei suoi confronti".

Ripartenza momento importante. Per le big 7 partite importanti, 5 per il Napoli. Si aspetta qualche sorpresa in queste settimane?

"Se l'Inter fa il pieno con Roma e Juventus, è quasi finita per il resto del gruppo. Se risponde al Napoli con questo calendario, l'Inter ha un vantaggio numerico, di risorse, di esperienza, rispetto al Napoli. L'Inter prende gol, non è ancora continua ma è a due punti dalla vetta con più difetti che pregi. Il Napoli lo dobbiamo ancora scoprire, ma l'Inter la conosciamo e se fa 6 punti con Roma e Juve potrà gestire la situazione".