Podcast Impallomeni su Spalletti: "Che significa che Di Lorenzo è suo figlio? Va messo fuori"

A parlare di Italia e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Italia, stasera la Croazia. Spalletti ha parlato di meno bellezza e più sostanza:

"Quattro cambi che non mi aspettavo, tranne l'ingresso di Darmian. Io credo che possa mettersi a dietro a tre. Poi vedremo come sfrutterà Chiesa. E poi liberare un po' di più Barella, alla Frattesi. Il discorso comunque è che El Shaarawy, Zaccagni, Frattesi, Pellegrini, tieni fuori tutta la tecnica. Spalletti forse è preoccupato più dal lato fisico e magari può cambiarla in corsa con la tecnica".

Se si torna a casa, Spalletti potrebbe dimettersi?

"Non lo so ma tutto potrebbe succedere. Non passare agli ottavi sarebbe clamoroso. Non è uno squadrone ma neanche così scarsa. Sarebbe un'umiliazione. Contro la Spagna c'è stato un rigetto, un fallimento di tutto quello che ci vuole far vedere. Perché questo flop? Io ho visto una squadra molto stanca".

Che ne pensa della linea verde della Roma? La convince?

"Va sostenuto De Rossi, è un grande uomo e desideroso di affermarsi. Vedremo quanto di positivo ci può essere in questa linea verde, ma serve anche qualche giocatore esperto. Si abusa troppo di parole come modello o progetto, parlando di Bayer o altro. Io andrei per gradi. La Roma deve partire con le idee chiare, poi chi arriverà arriverà. C'è da ricostruire una squadra, vediamo".

Juve, Motta vuole Soulé in ritiro. Fa bene o no?

"Sì, ha fatto bene la scorsa stagione. Quindi io ci proverei a puntarci, perchè no? Come maturazione è più avanti di Yildiz".

Fagioli, si può puntare su di lui togliendo Jorginho?

"E' un giocatore che ha caratteristiche che in mezzo non abbiamo. Ci potrebbe stare, Jorginho gode di un'immunità importante, ci sono alcuni che la godono e altri no. Vedi Scamacca, che ha ricevuto tre palle con l'Albania e nulla contro la Spagna. Serve fare meno confusione ora, anche nelle dichiarazioni. Io lo metterei Fagioli, perché non ha fatto bene Jorginho".

Che ne pensa della difesa di Spalletti su Di Lorenzo?

"Questo discorso del figlio non mi piace. Non capisco la gestione in questo momento, è scarico e anche se è tuo figlio, c'è un altro che spinge e devi metterlo in campo e lasciare fuori lui".