Imparato su Mertens: “Spalletti non lo vede, per lui non ha speso una parola"

"Il Napoli, in questo momento, ha il centrocampo più forte della Serie A, non dobbiamo sottovalutare Gaetano”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Marte, è intervenuto il giornalista de La Gazzetta Dello Sport Gaetano Imparato: "Dopo il campionato perso alle battute finali il presidente ha sbagliato comunicazione, quando doveva fare un mea culpa e prendere tutti per mano. La gente è scettica perché in altre piazze sono arrivati grandi nomi. Deulofeu non mi convince, poi magari in campo dimostrerà altro. Spalletti non vede Mertens, per lui non è essenziale, basta pensare che per lui non ha speso una parola. Il Napoli ha un allenatore che se fosse stato al secondo anno sarebbe già stato cacciato da De Laurentiis, ma ora bisogna pensare come deve cambiare una squadra che l’anno scorso ha lottato per lo scudetto. Il Napoli, in questo momento, ha il centrocampo più forte della Serie A, non dobbiamo sottovalutare Gaetano”.