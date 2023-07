Improta: "Bravo ADL, i procuratori ormai sembrano i padroni del calcio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli: "Kvaratskhelia è partito come uno sconosciuto, ma ora è già tra i migliori del campionato. Ha fatto intravedere solo parte del suo grande talento, sono curioso di capire il suo percorso tecnico dove lo porterà. E' stata davvero una favola la sua, nel giro di un anno è passato da oggetto misterioso a fuoriclasse. Le frecciate di ADL a Lozano e Zielinski? De Laurentiis ha sempre il coltello dalla parte del manico e di avere un carattere particolare. Molti argomenti però li centra alla partenza e va avanti per la sua strada. Io sono sincero: non mi discosto dal suo modo di fare, i contratti vanno rispettati e bisogna dar conto alle società che poi pagano. Non è giusto avere mal di pancia prima delle scadenze contrattuali. Il presidente ce l'ha con i procuratori e non riesco a dargli torto.

Il procuratore non deve lucrare più di quanto gli consenta il regolamento e invece sono diventati proprietari quasi dei calciatori. E' un'anomalia, qualcuno deve intervenire. Osimhen? Sono d'accordo con ADL anche qui. Forse ha sbagliato solo un passaggio, agli inizi delle questioni di mercato. Avrebbe dovuto subito blindarlo, ma poi è chiaro che dinanzi a certe cifre è impossibile resistere per chiunque. Osimhen resta un giocatore particolare, che fa gruppo e si sacrifica. Non è solamente un fuoriclasse, ormai è un campione completo. Speriamo che la fortuna lo assista e che possa restare a lungo al Napoli".