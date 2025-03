Improta: "C'è una partita del Napoli che ancora fatico a digerire"

L'ex azzurro Gianni Improta è intervenuto a Radio Marte commentando il momento che sta vivendo la squadra azzurra in stagione dopo il pari del Penzo: "Contro il Venezia il Napoli ha disputato una gara altalenante dal punto di vista del gioco ma c'è stata anche un po' di sfortuna che sta accompagnando la squadra di Conte in questo momento. La squadra ha cercato di esprimersi come avrebbe voluto, l'avversario ha chiuso gli spazi soprattutto sugli esterni, imbrigliando tatticamente Conte. A conti fatti, ai punti il Napoli avrebbe meritato di vincere ma non occorre fasciarsi la testa: ci sono ancora 9 gare.

L'Inter ha vinto a Bergamo in maniera netta e c'è da stare un po' più attenti perché, nonostante i tanti impegni, la squadra di Inzaghi sta dimostrando di essere sempre in palla. Il Napoli non ha saputo approfittare delle ghiotte occasioni dalla Roma in poi: ancora fatico a digerire quella gara, perché è partito tutto da lì, con quelle sostituzioni che hanno consegnato il pari ai giallorossi. Ora recuperare tre punti all'Inter non sarà semplice, ma il calendario può dare una mano anche se le piccole stanno dimostrando di avere la qualità per combattere contro le grandi. Il 3-5-2 penalizza molti giocatori, ho sempre considerato il 4-3-3 l'abito più adatto a questo Napoli. Se gli azzurri vogliono ancora sperare di lottare per lo scudetto, devono abbandonare il 3-5-2 e sono certo che Conte tornerà presto al 4-3-3 con il pieno recupero di tutti gli infortunati".