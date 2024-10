Improta: "Do un consiglio a Conte tramite un vecchio detto napoletano"

vedi letture

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’approccio del Napoli ad Empoli non è stato sbagliato, è stato l’Empoli a mettere in difficoltà il Napoli. Quando gli azzurri, però, hanno alzato il baricentro l’Empoli ha cambiato atteggiamento. Lukaku fa salire i centrocampisti, si appoggia e va a concludere, ma con le mosse tattiche di Conte si è arrivati ad una vittoria meritata.

Il Milan senza Hernandez e Reinjders? Notizia buona per il Napoli. A Conte dico di attenersi ai detti napoletani, il primo ‘amma faticà’ va bene, il secondo pure va bene ‘cca nisciuno è fesso’, il terzo glielo consiglio io è ‘Nu’ cagnà maje ‘a via vecchia p”a nova'”.