Improta: "Gattuso ha fatto sempre giocare bene le sue squadre. Insigne è tornato a deliziare..."

Ai Microfoni di Radio Sportiva è intervenuto l'ex azzurro Gianni Improta che ha detto la sua su vari temi di casa Napoli: "Si è sempre in tempo per recuperare un po' di tempo perso, il Napoli può provare a rientrare in zona Europa League. In più, non è da escludere la possibilità di disputare la finale di Coppa Italia".

SU GATTUSO E INSIGNE: "Non ho mai avuto dubbi sul tecnico, ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Insigne, invece, aveva solo bisogno di un po' di fiducia, è sempre stato maltrattato. E' tornato a deliziare il palato di chi ne capisce di calcio".

SU DEMME E LOBOTKA: "Sono due calciatori che hanno delle buone qualità. Demme ha già dimostrato tutto il suo valore, è il classico equilibratore di centrocampo. Mi ricorda un po' Jorginho. Lobotka ha tecnica ed esplosività, sa creare superiorità numerica".

SU PETAGNA E RRAHMANI: "Sono calciatori che hanno già militato nel nostro campionato, comprendendo Demme e Lobotka non parlerei di ridimensionamento. Al Napoli vanno tirare le orecchie perché avrebbe potuto rafforzarsi quando era in lotta per lo scudetto".