Improta: "Non è giusto decurtare l'ingaggio a Insigne! Allora Koulibaly e Zielinski?"

Giovanni Improta, ex azzurro, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non dico che Lorenzo debba guadagnare di più, ma almeno confermiamogli il contratto attuale. Se prevale il buonsenso in questa situazione Insigne rimarrà a vita al Napoli e sarebbe giusto se fosse così. Non è giusto farlo andar via soltanto perché De Laurentiis si è incaponito sugli ingaggi. E quelli di Koulibaly, Mertens e Zielinski? Sono stati decurtati?".