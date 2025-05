Improta svela: "Un uccellino mi ha detto che il Napoli acquisterà 5-6 nuovi titolari"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi chiedo come possa un essere umano far finta di niente dopo aver visto le scene di Via Caracciolo. Confido molto in questo, Napoli ti entra dentro e spero che Conte ci pensi bene. Qualcuno ha detto che dovrebbe andar via, ma io non ci credo, son convinto che rimarrà. Non può abbandonare questo percorso.

Un uccellino mi ha sussurrato che ci saranno cinque o sei nuovi titolari e quelli che gli faranno posto diventeranno le cosiddette alternative di lusso. Sono convinto che Conte rimanga perchè parte del suo staff spinge a restare a Napoli”.